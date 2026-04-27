Tennis, Martelli al 4° turno a Pinarella

E’ partito il torneo di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Ten Sport Center di Pinarella. Tabellone di 4°, secondo turno: Luigi Vicari (4.4)-Enea Catani (4.4) 4-6, 6-2, 11-9, Marco Gottardo Mellina (4.4)-Andrea Beneventi (4.4) 6-1, 6-3, Nico Amendolara (Nc)-Giulio Paolantonio (4.5) 6-4, 5-7, 10-7, Leonardo Lauretti (Nc)-Marco Lorenzi (4.5) 7-5, 6-3, Enrico Borghi (4.5)-Tomas Montevecchi (4.5) 6-4, 6-0, Elia Farneti (4.5)-Davide Ingannato (4.4) 6-7, 6-4, 11-9, Gabriele Mariano Darias Herrera (Nc)-Marco Perfetti (4.5) 6-2, 6-2. Terzo turno: Marco Martelli (4.2)-Lorenzo Cavessi (4.2) 6-4, 6-0.
Femminile, primo tabellone intermedio, turno di qualificazione: Anne Marthe Keuya (Nc)-Asia Masiero (4.6, n.1) 3-6, 7-5, 10-4.