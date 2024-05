Tennis, Marta Lombardini vince singolare e doppio ai campionati italiani universitari

CAMPOBASSO. Strepitosa doppietta di Marta Lombardini che conquista singolare e doppio nei campionati italiani universitari. Dal 20 al 24 maggio si sono svolti a Campobasso i campionati nazionali universitari che hanno eletto le migliori racchette di categoria. Un’ottima cornice di pubblico ha accompagnato i tricolori sui campi dell’AS Dilettantistica Tennis Campobasso. Settantotto partecipanti, di cui trentuno nel singolare maschile, quindici nel singolare femminile, venti nel doppio maschile ed infine dodici nel doppio femminile, si sono dati battaglia nella competizione diretta dal giudice arbitro Alfonso Cibelli. Nel femminile è stata la 2.6 riminese Marta Lombardini, portacolori del Tc Viserba, a piegare con un doppio tie-break (a 3 e 4 nei due set) la resistenza della 2.3 Vittoria Modesti, testa di serie n.1. Nei quarti la romagnola ha battuto la 2.5 Federica Joe Gardella (n.3) per 6-2, 6-1 ed in semifinale ha eliminato la 2.4 Elena Bocchi (n.2) per 1-6, 7-5, 6-3.

La manifestazione è stata impreziosita dalla presenza della Coppa Davis nel pomeriggio di lunedì e nella mattinata di martedì. La celebre insalatiera d’argento è stata visitata da centinaia di persone, arrivate a Campobasso da ogni parte della Regione.

Le due finaliste del singolare, Marta Lombardini e Vittoria Modesti hanno unito le forze per conquistare il titolo di doppio femminile: le due, teste di serie n.1, hanno battuto prima Gobetti-Marenna per 6-3, 6-0 ed in finale Federica Gardella-Beatrice Ottone (n.2) per 4-6, 6-1, 10-4.