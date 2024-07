Tennis: Marta Lombardini in semifinale all’Open del Tc Ippodromo, nel vivo l’Open del Ct Venustas, al via l’Open del Forum

CESENA. Marta Lombardini è la prima semifinalista nel torneo nazionale Open dotato di ben 4000 euro di montepremi, il 1° memorial “Ida Rubini”, in corso sui campi del Tennis Club Ippodromo di Cesena. La 2.5 riminese portacolori del Tennis Club Viserba, testa di serie n.6, ha travolto negli ottavi per 6-1, 6-0 la 2.6 Francesca Terzi, poi nei quarti ha beneficiato del forfait della 2.4 Emma Ferrini (n.3). Quarti di finale per la 2.5 Giulia Tozzola (n.5) che ha eliminato negli ottavi la 2.6 ravennate Sara Aber per 6-1, 6-4.

Tabellone finale, ottavi: Gloria De Santis (2.6)-Anita Picchi (2.5, n.4) 6-4, 6-4, Elena Schueuer (2.6)-Silvia Alletti (2.6) 6-4, 4-6, 6-2, Alice Monducci Delucca (2.6)-Evelyn Amati (2.7) 6-3, 6-1.

Oggi doppio turno, dalle 9.30 la conclusione dei quarti, dalle 17 le semifinali. La finalissima del torneo cesenate è in programma domani (domenica) dalle 20.

Il giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Michele Zignani.

IGEA MARINA. Avanza il torneo nazionale Open maschile del Circolo Tennis Venustas di Igea Marina (montepremi di 1000 euro). Si è concluso il tabellone di 3° che promuove al tabellone finale, tra gli altri, Leonardo Venturi, Enea Vinetti, Giacomo Ercolani ed Alessandro Marcantoni.

Turno di qualificazione tabellone di 3°: Leonardo Venturi (3.1, n.2)-Giacomo Coppini (3.3) 6-0, 6-2, Enea Vinetti (3.1, n.3)-Alessandro Cortesi (3.3) 6-1, 6-2, Giacomo Ercolani (3.1, n.5)-Francesco Pazzaglini (3.3) 6-2, 6-1, Edoardo Pozzi (3.1, n.6)-William Di Marco (3.2) 6-2, 6-0, Gabriele Sgroi (3.1, n.8)-Luca Ruggeri (3.2) 6-3, 3-0 e ritiro, Matvii Lemishko (3.2)-Andrea Zanuccoli (3.1, n.9) 6-2, 6-3, Alessandro Marcantoni (3.1, n.10)-Andrei Matei Ganea (3.2) 4-6, 6-3, 10-7, Andrea Modenese (3.2)-Emanuele Giangiordano (3.1, n.11) 6-1, 5-7, 10-6.

Si qualificano anche Pietro Rinaldini (3.1, n.1), Riccardo Livi (3.2), Lorenzo Bonori (3.2), Alessandro Manco (3.1) e Valerio Carli (3.5).

Il giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Sabrina Colombo.

Intanto da sabato si gioca, sempre sui campi del Ct Venustas di Igea, il torneo nazionale giovanile. Si tratta del trofeo del Gelso Under, il torneo Under 10-12-14-16, maschile e femminile, che vede al via 114 giocatori, di cui 18 solo a livello di Under 10. Nell’Under 12 femminile n.1 Elisabetta Pastore, n.2 Eleonora Morosini. Nell’Under 12 maschile guidano le fila Francesco Zanzini, Tommaso Pilati, Giacomo Balzani e Leonardo Cenciarini.

Anche in questo torneo il giudice di gara è Elisa Vandi.

FORLI’. Al via oggi sui campi del Forum Tennis Forlì il torneo nazionale Open maschile. Si tratta del memorial “Antonio Bonivento”, trofeo “Rs Elettroimpianti” che scatta con un montepremi di 2000 euro. Sono 68 i giocatori al via suddivisi in tre tabelloni. Si parte con il tabellone di 4° che vede queste teste di serie, nell’ordine i 4.1 Luca Prati, Fabio Vinetti, Alessandro Gaudenzi ed il 4.2 Federico Pizzinelli. A seguire il tabellone dei 3° con n.1 Riccardo Cicinelli (3.1), n.2 Tommaso Servadei (3.1), n.3 Elia Galizzi (3.1), n.4 Gabriele Sgroi (3.1), n.5 Leonardo Venturi (3.1), n.6 Gian Marco Ricci. Poi il tabellone finale guidato dal 2.1 riminese Manuel Mazza, seguito dal 2.4 Leonardo Cattaneo, dai 2.5 Nicola Filippi che gioca in casa, Enrico Baldisserri, Francesco Cartocci e Mattia Bandini.

Il giudice di gara è Daniele Benedetti.