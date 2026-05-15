Tennis: Marta Lombardini in finale in doppio al “Parma Ladies Open”, Mazza in semifinale al Future di Reggio Emilia

Parma. Grande risultato di Marta Lombardini che raggiunge la finale in doppio nel “Parma Ladies Open”, il torneo Wta 125 alle ultime battute nella città emiliana (115.000 dollari, terra). La riminese in coppia con Federica Urgesi ha battuto nei quarti Brooks-Lechemia (Gbr-Fra, n.4) per 7-6 (1), 6-2 ed in semifinale Fossa Huergo-Kulambayeva (Arg-Kaz) per 6-2, 6-4. Ora finalissima contro la coppia di Taipei formata da I-Hsuan Cho e Yi Tsen Cho.

Reggio Emilia. Manuel Mazza e Federico Bondioli in campo nei quarti nel torneo Itf Men’s Future di Reggio Emilia (30.000 dollari, terra). Mazza batte il brasiliano Luis Guto Miguel 4-6, 6-4, 7-6 (4), Bondioli ha ceduto a Gabriele Piraino (n.6) 6-0, 2-6, 6-4. Intanto in doppio bella finale per il forlivese Jacopo Bilardo in tandem con Massimo Giunta. In semifinale Bilardo-Giunta (n.4) b. Pieri-Valle 7-6 (4), 6-4.

Roma. Sulla terra rossa del Foro Italico va in scena la terza edizione del “Super Category”, il grande torneo Tennis Europe Under 16. Protagonisti in doppio tre romagnoli, Diego Tarlazzi, Riccardo Pretolani e Daniele Longo. Doppio, 2° turno: Bozzanga-Tarlazzi b. Krzysko-Tejerina (Pol, n.1) 6-4, 3-6, 10-8, Cattaneo-Pretolani b. Cellar-Lorincik (Svk) 7-6, 6-1, Gallo-Longo contro Avgeris-Maliszewski (Gre-Pol, n.6) 6-4, 3-6, 13-11. Bozzanga-Tarlazzi sono già in semifinale per il forfait di Sirbiladze-Vasileiadis (Geo-Gre). Nei quarti Cattaneo-Pretolani contro Ghia-Roveri (wild-card) e Gallo-Longo contro Pilotto-Posca.