Tennis, Marino detta legge al Ten Sport

Vincenzo Marino e Sofia Rinalduzzi sono i vincitori del torneo di 4° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Ten Sport Center. Nel maschile successo di Vincenzo Marino, portacolori del Tc Ippodromo. Il 4.1 cesenate, testa di serie n.7, ha battuto in semifinale il 4.2 Alberto Biasini per 6-3, 7-6 ed in finale il n.1 del seeding, il 4.1 Claudio Fantini (Pol.2000 Cervia) per 6-1, 6-4. Nell’altra semifinale: Fantini-Leonardo Conti (4.1, n.5) 6-0, 6-1.

Nel femminile si è imposta Sofia Rinalduzzi, 4.3 della Virtus Bologna, testa di serie n.2, che in finale ha sconfitto la 4.1 Alessia Frontini (Queen’s Club Cattolica), testa di serie n.1, per 6-1, 6-2.