Tennis, Mariano, Friguglietti, Angelucci qualificati a Viserba

Avanza il torneo di 3° categoria maschile organizzato dal Tc Viserba, il memorial “Sandrino Boschetti”. Primo tabellone, turno di qualificazione: Giacomo Mainardi (4.3)-Diego Losignore (4.3, n.6) 5-7, 6-4, 11-9, Fabrizio Giannandrea (4.3)-Lorenzo Salvoni (4.3, n.3) 6-2, 6-1. Sezione 4.1, primo turno: Romeo Fabbri (4.2)-Leonardo Manduchi (4.3) 6-1, 6-2, Alessandro Neri (4.4)-Tommaso Turchi (4.2) 3-6, 6-3, 10-8, Giacomo Mainardi (4.3)-Pierluigi Giannini (4.2) 6-2, 6-3. Turno di qualificazione: Martin Gamero Mariano (4.1)-Giacomo Francini (4.1, n.8) 6-0, 6-4, Daniele Friguglietti (4.1)-Fulvio Cesari (4.1, n.9) 6-3, 5-7, 10-6, Jacopo Paladini (4.1, n.10)-Nicolò Brugioni (4.1) 4-6, 7-5, 10-7, Gabriele Angelucci (4.1)-Paolo Briolini (4.1, n.11) 6-2, 6-0.