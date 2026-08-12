Tennis, Marianna Meroni in semifinale nelle Ladies 40 al torneo Veterani del Tc Riccione

RICCIONE. Entra nel vivo sui campi del Tennis Club Riccione il torneo nazionale Veterani Over 45-55-65-70 e Ladies 40 (limitato alle 3.1), tappa del Circuito Regionale.
Nell’Over 45 conquistano il 5° turno Andrea Caniato e Micael Montinari.
2° turno: Fabrizio Gobbini (4.1)-Roberto Girolomoni (4.1) 6-2, 6-4.
3° turno: Marco Bernardini (3.5)-Alessandro Pari (4.2) 6-1, 6-4.
4° turno: Andrea Caniato (3.5)-Maurizio Bologna (4.1) 6-2, 6-3, Micael Montinari (3.5)-Sandro Grossi (3.5) 6-7 (5), 6-0, 10-5.
Nell’Over 55, tabellone finale: 1° turno: Villiam Ricci (3.5)-Davide Tentoni (4.1) 6-2, 6-1, Gianluca Pagliuca (3.5)-Guido Carlotti (4.3) 6-3, 6-2, Paolo Molato (3.5)-Marino Masi (4.1) 6-0, 2-6, 10-7. 2° turno: Alberto Morigi (3.5)-Carlo Alberto Gualandri (3.4, n.5) 6-3, 7-6 (5), Maurizio Baroni Redeghieri (4.1)-Leonardo Bertozzi (3.4, n.6) 6-4, 1-0 e ritiro.
Nell’Over 65 già in finale il 4.1 Massimo Feriozzi (Sport Social Club) che ha battuto 7-5, 6-1 Marino Masi (4.1). 1° turno: Pietro Gussio (4.4)-Enrico Ricci (4.5) 6-2, 6-1.
Tra le Ladies 40 in semifinale Marianna Meroni (4.1).
2° turno: Elena Piccolomini (4.1)-Silvia Giardini (4.3) 6-4, 7-5.
2° turno: Priscilla Rossi (4.2)-Nicole Sabatini (4.3) 6-1, 7-5. Ottavi anche per Valeria Battistelli (4.1).
Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Moreno Pecci.