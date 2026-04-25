Tennis, Mariani, Cantagalli e Del Prete a segno a Coriano

Primi match nel torneo Under 16, maschile e femminile, organizzato dal Tc Coriano. Si tratta del trofeo “Città di Coriano” che vede al via 61 giocatori. Nel maschile sono 45 gli iscritti, si parte con il tabellone Nc, poi quello di 4° che vede come teste di serie Emanuele Battistini, Giulio Zama, Vittorio Patrignani, Giovanni Bandini e Pietro Gerani. I big del tabellone finale sono i 3.2 Michele Tonti, Tommaso Zanzini, Leonardo Carioni, Alessandro Casanova e Jacopo Andruccioli. Dal primo tabellone si qualifica Diego Mariani. Sezione di 4°, 1° turno: Simone Cantagalli-Samuele Grossi 6-1, 7-5, Lorenzo Del Prete-Andrea Bianchi 6-3, 6-4.