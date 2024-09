Tennis: Maria Bianca Bovara entra nel main-draw ai tricolori Under 15, partito il torneo Under10-12-14 del Ct Rimini

ROMA. Brillante risultato di Maria Bianca Bovara che si qualifica per il tabellone principale nei campionati italiani Under 15 femminili in corso al Circolo Appia Country di Roma. La portacolori del Tc Viserba ha superato tre turni di qualificazione, già in tabellone nei campionati italiani Under 14 Viola Amati, altra giocatrice del Tc Viserba.

Al Tennis Club Faenza vanno in scena i campionati italiani Under 13 maschili, dopo i primi due giorni dedicati alle qualificazioni i primi ad entrare nel main-draw sono Paolo Carroccio, Lorenzo Cenci, Tommaso Maglia, Filippo Capitanelli e Davide Dagnino.

Turno di qualificazione: Davide Dagnino (n.2)-Valerio Radente 6-1, 6-0, Filippo Capitanelli (n.3)-Riccardo Santilli 6-1, 6-3, Tommaso Maglia (n.5)-Edoardo Draetta 4-6, 6-3, 6-1, Lorenzo Cenci (n.4)-Matteo Artemisia 6-2, 6-0, Paolo Carroccio (n.1)-Alessandro Cerasi 6-1, 3-6, 6-1. Ora il tabellone principale guidato da Alessandro Fronza (n.1) ed Edoardo Ghiselli (n.2). Così i romagnoli all’esordio: Diego Tarlazzi (n.9)-Tommaso Nurra, Pietro Tombari-Alessio Cardillo, Tommaso Maglia-Marco Menichetti.

RIMINI. Primi match nel torneo nazionale giovanile del Ct Rimini. Si tratta della tappa del circuito Emilia Romagna Junior Tour che terrà banco fino all’8 settembre. Nel complesso sono 101 i giocatori al via nei tabelloni Under 10-12-14, maschili e femminili. Di questi sono 33 i giocatori Under 10.

Under 10 maschile, 1° turno tabellone Under 9: Nicola Fabbri-Leonardo Oligeri 6-2, 7-6, Mattia Gaggi-Leonardo Giovanardi 6-3, 6-3, Amir Lypka-Emanuele Timpano 6-4, 2-6, 10-8.

Nell’Under 12 femminile n.1 Ioana Bala, n.2 Dalila Tagliaferri.

Nell’Under 12 maschile n.1 Tommaso Monti, n.2 Leo Mazzarini, n.3 Gianmaria Mussoni.

1° turno: Jonathan Ortenzi-Tommaso Semprini 6-1, 6-0, Luca Bertozzi-Edoardo Casadei 3-6, 6-3, 10-5, Julian Macini-Elia Samorè 6-0, 6-0. 2° turno: Diego Barchi-Francesco Leon Benericetti 7-6, 6-1.

Nell’Under 14 femminile n.1 Viola Zapparoli, n.2 Angelica Bonetti. Ottavi: Valentina Baldinini-Claudia Verdolin 6-2, 6-0, Sofia Ferrari-Giorgia Muratori 6-4, 6-1.

Nell’Under 14 maschile n.1 Ian Catallo, n.2 Jacopo Andruccioli, n.3 Tommaso Zanzini, n.4 Michele Tonti, n.5 Alessandro Berardi. 1° turno: Edoardo Maria Ciuffoli-Federico Sanchi 6-1, 6-1, Francesco Palmieri-Leonardo Timpano 6-2, 6-1.

2° turno: Carlos Bevilacqua-Giorgio Nardini 6-1, 6-2.

Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Ahmed Rabie.