Tennis: Mari, Terzi e Colombelli vincono l’Under 14-16 di Tennix / FOTO GALLERY

RAVENNA. Da venerdì a domenica il Circolo Tennix Training Center di Porto Fuori ha organizzato il torneo nazionale Under 14-16, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Sono stati 42 i giocatori iscritti nei tre tabelloni in programma (non si è fatto l’Under 16 femminile). Nell’Under 14 maschile finale tra Davide Bonazza (Sporting Club Sassuolo) e Dante Terzi (Ct Zavaglia). Vittoria di Terzi per 5-3, 5-3.

Semifinali: Bonazza-Noè Baldini (n.1) 4-1, 5-4 (5), Terzi (n.2)-Alessandro Rivola 4-2, 4-1.

Nell’Under 14 femminile successo di Eloisa Colombelli (Tennix Training Center) in finale su Giorgia Rombi (Tc Faenza) per 4-2, 4-1.

Nell’Under 16 maschile si è imposto il beniamino di casa, Achille Mari (n.1), che ha battuto in semifinale Paolo Duranti per 4-1, 4-2, ed in finale Samuel Cavallini (Circolo Suzanne Lenglen 2 Fusignano), testa di serie n.2, per 4-5 (1), 4-1, 7-3. Semifinali: Cavallini-Andrea Valzania 1-4, 4-1, 8-6. Le premiazioni sono state effettuate dai tecnici Lorenzo Baldini e Ludovica Fiorini.

Il giudice di gara è stato Enrico Fiorini.