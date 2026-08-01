Tennis, Mari, Morandi, Baldini al 4° turno a Bagnacavallo

Primi match per un torneo di notevole livello sui campi del Ct Bagnacavallo. Si tratta del torneo Open maschile, il trofeo “Buon Pastore”, Memorial “Francesco Maffi”, dotato di 8.500 euro di montepremi. Il dato definitivo degli iscritti vede 77 giocatori al via, con gli ingressi dei 2.1 Marco Speronello e Stefano Baldoni. Si parte con il tabellone di 3°, risultati 3° turno: Marco Morandi (3.4)-Federico Antonini (3.2) 6-3, 6-1, Noè Baldini (3.1, n.8)-Stavros Papageorgiou (3.3) 6-2, 5-7, 10-6, Ennio Rombi (3.4)-Gianluca Borsari (3.2) 7-6, (5), 6-1, Cesare Biondi (3.2)-Matteo Rossi (3.4) 5-7, 6-1, 10-8, Achille Mari (3.2)-Gabriele De Vita (3.2) 7-5, 6-1, Ernesto Stentella Liberati (3.1)-Edoardo Belletti (3.2) 5-7, 7-6 (5), 7-5.