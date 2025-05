Tennis, Margherita Tesselli vince a Villanova

Il Tc Villanova di Bagnacavallo “Spartaco Belletti” ha organizzato il torneo Under 14, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Nel maschile in finale Francesco Camagni (Tc Ippodromo) si è arreso ad Alessandro Colle (Tc Cavezzo). 4-1, 2-4, 7-4. Semifinali: Francesco Camagni (n.1)-Alessandro Rivola 5-3, 4-1, Alessandro Colle (n.3)-Tommaso Ricci 4-1, 5-4 (4).

Nel femminile successo di Margherita Tesselli. La portacolori del Circolo Suzanne Lenglen 2 di Fusignano ha battuto in semifinale Alessia Rocchi 4-0, 4-1 e in finale Rebecca Chirivino (n.1), portacolori del Ct Bologna, per 4-1, 4-0. Semifinale: Chirivino-Marta Montorsi (n.2) 5-4 (1), 2-4, 7-4.