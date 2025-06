Tennis, Margherita Tesselli si impone a Russi

Ha emesso il primo verdetto il trofeo “Farmacia Boschini”, torneo di 4ª categoria maschile e femminile al Russi Sporting Club. L’under 14 Margherita Tesselli (4.4, Circolo Suzanne Lenglen 2 Fusignano) si è aggiudicata il tabellone in rosa, eliminando con un doppio 6-1 in semifinale la 4.1 Eileen Magnani, prima testa di serie, e poi completando il suo percorso netto con l’affermazione in rimonta, con il punteggio di 4-6 6-3 10-7 sull’esperta Daniela Morigi (4.3, Pol.2000 Cervia). Quest’ultima nel turno precedente aveva interrotto (6-0 6-1) la corsa di Luana Lanfranchi (Nc), portacolori del circolo organizzatore.

In campo maschile, hanno centrato infatti l’ingresso nelle semifinali anche Umberto Vocale (Tc Torremaggiore) e Ciro Donnarumma (Ct Cesena). Quarti: Umberto Vocale (4.1, n.1)-Massimo Castori (4.2) 6-4 6-4 , Ciro Donnarumma (4.1, n.2)-Alessandro Giorgini (4.3) 6-4 6-3, Massimo Guermandi (4.1)-Riccardo Casadei (4.1, n.3) 6-2 7-5.