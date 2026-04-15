Tennis: Margherita Serena Paris, Agnese Gentili, Carolina Di Benedetto e Camilla Montenet avanzano nella Prequalificazione Bnl del Villa Carpena

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Agnese Gentili (Foto Roberta Corradin)
Agnese Gentili (Foto Roberta Corradin)

FORLI’. Entra nella fase clou sui campi del Tennis Villa Carpena il torneo nazionale femminile, singolare e doppio, valido come prequalificazione agli Internazionali Bnl d’Italia, dotato di un montepremi di 10.000 dollari, una rassegna di notevole spessore tecnico che terrà banco fino al 18 aprile.

Conquistano il 3° turno, tra le altre, Margherita Serena Paris, allieva della Galimberti Tennis Academy al Queen’s di Cattolica, Agnese Gentili, Carolina Di Benedetto e Camilla Montenet.

3° turno: Agnese Gentili (2.4, n.8)-Martina Cerbo (2.5) 6-0, 6-3, Margherita Serena Paris (2.4, n.4)-Vittoria Modesti (2.5) 6-2, 6-7 (4), 6-3, Carolina Di Benedetto (2.4. n.13)-Anita Sassoli (2.8) 6-1, 6-1, Carlotta Bassotti (2.6)-Giulia Tozzola (2.4, n.5) 6-2, 7-5, Ida Pina Galatea Ferro (2.4, n.6)-Ginevra Batti (2.5) 6-2, 2-6, 6-4, Gaia Squarcialupi (2.4, n.3)-Gloria De Santis (2.6) 6-2, 2-6, 6-4, Clarissa Gai (2.5)-Alessandra Anghel (2.4, n.10) 6-1, 6-2, Greta Petrillo (2.5)-Arianna Ovarelli (2.5) 7-5, 6-4, Gaia Mais (2.4, n.12)-Elena Schueuer (2.5) 6-0, 6-2, Valeria Muratori (2.4, n.11)-Gaia Donati (2.5) 6-1, 6-1, Celeste Faustini (2.5)-Azzurra Cremonini (2.4, n.14) 6-4, 6-4, Anna Lanciaprima (2.5)-Alessia Bellotti (2.5) 6-2, 6-3, Camilla Montenet (2.5)-Elena Bocchi (2.4, n.7) 6-3, 7-6 (2),

Nel tabellone di doppio sono 29 le coppie in campo, con queste teste di serie, nell’ordine Fornasieri-Modesti, Delai-Arcidiacono, Mais-Ferro Galatea, Paris-Fiorani, Marietti-Squarcialupi, Aber-Muratori, Scurtu-Cremonini e Nerelli-Batti.

2° turno: Gazzetti-Arada b. Baldazzi-Cecchini 6-0, 6-1, Picchi-Marzocchi b. Tartari-Dominguez 6-1, 6-0, Terzi-Tozzola b. Bentini-Zeid Al Kilani 6-1, 6-3, Aratari-Guerresco b. Muratori-Angeli 6-4, 7-6 (5). Ottavi per Regina-Sansoni e Chierici-Nobili, quarti per De Magistris-Mariani e Stagni-Mamini.

Nel tabellone di conclusione di 3° nazionale, quarti: Martina Nadalini (3.3)-Martina Brunetti (3.2) 6-1, 6-2.

Al via anche il tabellone di chiusura di 4° regionale con la 3.3 Anita Amadio n.1 e la 3.4 Bianca Ferlicca n.2 e il doppio con Amadio-Zavaglia n.1 e Rosi-Boni n.2. 2° turno: Elena Peterlini (4.1)-Elisabetta Dallari (4.1) 6-4, 6-3, Antonia Iezzi (4.2)-Melania Vancini (4.1) 3-0 e ritiro.

Doppio, quarti: Rosi-Boni (n.2) b. Laghi-Ravaglia 6-3, 7-5, Breviglieri-Morelli b. Salvi-Fabbri 3-6, 6-3, 10-6. Semifinali anche per Amadio-Zavaglia.

Il giudice di gara è Alessandro Provasi, direttore di gara Alberto Casadei.

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