Tennis, Marco Venturini vince il Quarta del Misano Sporting Club

MISANO. Marco Venturini si aggiudica, sui campi del Misano Sporting Club, la finale del torneo nazionale di 4° categoria (limitato al 3° gruppo). Nel match-clou il portacolori del Ct Cicconetti ha battuto 6-2, 6-0 Michele Pretolani (Maretennis). Sono approdati in semifinale Marco Martelli e Francesco Lori Costantini.

Tabellone finale, quarti: Marco Venturini (4.3, n.1)-Alipio Fulvi (4.3) 3-0 e ritiro, Marco Martelli (4.3)-Paolo Cancellato (4.4) 6-0, 6-2, Francesco Lori Costantini (4.4)-Fabio Montebelli (4.4) 6-2, 6-0, Michele Pretolani (4.4)-Matteo Battistini (4.3) 6-3, 6-1. Semifinali: Venturini-Martelli 6-3, 6-1, Pretolani-Lori Costantini 7-5, 6-2.

Il giudice di gara è stato Paolo Calbi, direttore di gara Giovanni Pentucci.

Intanto da sabato al 21 settembre, sempre sui campi del Misano Sporting Club, va in scena il torneo nazionale di 3° categoria maschile. Sono 73 i giocatori iscritti, si parte con il tabellone di 4° nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Alessandro Bernardi, Umberto Uguccioni, Claudio Marcantoni, Claudio Sanchioni, Christian Nicolini, Andrea Bonetti, Christian Achilli, Alessandro Gostoli, Davide Pierini, Loris Volpinari e Daniele Mastromattei. Nel tabellone finale i big sono i 3.1 Pietro Rinaldini e Filippo Fracassi, a seguire i 3.2 Luca Battistini e Samuele Giacomazzi.

Sezione 4° categoria, 2° turno: Alipio Fulvi (4.3)-Tiziano Leonardi (4.4) 6-0, 6-0, Luca Cantelli (Nc)-Pietro Cocozza (4.5) 6-0, 6-4, Roberto Pirani (4.3)-Marco Fuschillo (4.3) 6-1, 6-4.

3° turno: Emilio Frugieri (4.3)-Daniele Mingucci (4.3) 1-6, 7-6, 10-0, Federico Crisafulli (4.3)-Matteo Tardini (4.3) 6-1, 6-0, Enrico Ciotti (4.2)-Lorenzo Bezziccheri (4.4) 6-1, 6-3, Pierluigi Giannini (4.2)-Alessandro Mucelli (4.2) 6-4, 6-2, Gianmarco Palumbo (4.1)-Pietro Matteini (4.1) 7-6, 3-0 e ritiro, Daniele Mastromattei (4.1, n.11)-Marco Filippi (4.1) 7-6, 6-1, Alessandro Dini (4.1)-Denis Marini (4.1) 7-6, 6-3.