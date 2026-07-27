Tennis, Marchioni e Pennacchini in semifinale al Casalboni

In pieno svolgimento sui campi del Ct Casalboni di Santarcangelo il Trofeo del Governatore, il torneo Under 10-12-14, maschile e femminile. Under 10 maschile, quarti: Davide Marchioni-Thomas Arduini 7-5, 6-0, Martin Pennacchini-Riccardo Monti 6-0, 6-3.
Under 12 maschile, ottavi: Simone Berdicchia-Leonardo Giovanardi 6-4, 6-2, Aleksandr Marchevskiy-Nicola Martinini 6-1, 6-2, Giovanni Genghini-Davide Pagliarani 7-5, 6-3.
Under 14 maschile, terzo turno: Erik Zani-Edoardo Casadei 4-6, 7-5, 10-8, Mattia Pozzi-Alessandro Farneti 5-7, 6-4, 10-7, Alex Podestà-Tancredi Battistini (4.5) 6-0, 6-0, Filippo Lombardini-Riccardo Tarricone 6-4, 6-1.
Under 14 femminile, quarti: Eleonora Morosini-Stella Della Bartola 6-2, 6-3, Bianca Amadei-Sol Francini 7-5, 6-4.