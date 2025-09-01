Tennis, Marchi, Pari, Della Biancia agli ottavi al Cerri

Avanza sui campi del Circolo Tennis Cerri il torneo di 4° categoria maschile. Conquistano gli ottavi, tra gli altri, Gianluca Marchi, Nicolò Pari, Alessandro Bernardi e Matteo Della Biancia. Tabellone finale, terzo turno: Gianluca Marchi (4.2)-Marco Bernardini (4.1, n.1) 6-4, 6-0, Nicolò Pari (4.3)-Gianmaria Sarti (4.1, n.8) 6-2, 6-1, Alessandro Bernardi (4.1, n.9)-Roberto Del Piccolo (4.2) 7-5, 6-3, Claudio Marcantoni (4.1, n.4)-Roberto Pezzolesi (4.2) 4-6, 6-3, 10-5, Davide Pierini (4.1, n.11)-Angelo Salfo (4.2) 6-0, 3-6, 15-13., Alessandro Pari (4.1, n.3)-Nadir Sartori (4.2) 6-0, 6-2, Enrico Danielli (4.1, n.7)-Enrico Ciotti (4.2) 6-2, 6-3, Matteo Della Biancia (Nc)-Jacopo Bozzi (4.1, n.15) 6-1, 6-0.