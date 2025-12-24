Tennis, Marcantoni, Muratori e Spimi brillano a Riccione

Si giocano i match del tabellone principale nella settima edizione del Memorial “Piero Serafini”, il torneo nazionale Open maschile dotato di 3000 euro di montepremi in pieno svolgimento sui campi del Tc Riccione.
Brillano sui campi di casa Alessandro Marcantoni, Nicolas Spimi e Francesco Muratori, bene anche Mattia Muraccini, allievo dello Sporting Club Valmarecchia, Enea Vinetti (Ten Sport Center) e Tommaso Servadei (Tc Faenza).
Tabellone finale, 2° turno: Luca Butti (2.8)-Pietro Spezi (3.1) 6-4, 6-1, Alessandro Marcantoni (2.8)-Raffaele Censini (2.7) 6-4, 7-5, Francesco Muratori (3.1)-Dario Zamagna (2.8) 6-1, 6-2, Luca Grandi (3.1)-Beniamino Savini (2.7) 7-6 (5), 7-6 (5), Enea Sabatini (2.8)-Alex Romano (2.7) 7-5, 3-6, 11-9, Mattia Muraccini (2.7)-Marco Giovagnoli (2.8) 4-6, 6-1, 10-5, Enea Vinetti (2.7)-Riccardo Livi (2.8) 6-1, 6-1, Filippo Fracassi (3.1)-Alberto Maria Mami (2.8) 2-6, 6-2, 10-8, Gabriele Sgroi (2.7)-Andrea Monti (3.1) 6-0, 6-0, Nicolas Spimi (3.1)-Matvii Lemishko (2.7) 3-6, 6-2, 14-12, Tommaso Servadei (2.8)-Julian Manduchi (3.1) 2-6, 6-3, 10-8, Alessandro Cardinaletti (3.1)-Simone Miriello (2.8) 6-2, 6-3, Francesco Mandelli (2.8)-Lorenzo Bonori (3.1) 6-2, 6-1.