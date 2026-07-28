Tennis, Marcaccini, Casanova, Tonti agli ottavi a Coriano

Avanza il torneo di 3° categoria maschile organizzato dal Tc Coriano, il trofeo “Banca Malatestiana”. Ottavi per Filippo Marcaccini, Alessandro Casanova e Michele Tonti. Tabellone finale, 5° turno: Francesco Pazzaglini (3.2)-Pietro Corbelli (3.3) 6-2, 6-1, Valerio Carli (3.3)-Giacomo Francini (3.5) 6-1, 6-1, Tommaso Mandelli (3.3)-Jeremiah Tiger Pfister (3.2) 6-3, 5-7, 10-5, Enrico Gaddoni (3.4)-Elia Michelangelo (3.3) 6-3, 6-0, Cesare Andrea Castellani (3.3)-Leonardo Capogrossi (3.2) 5-7, 7-5, 10-7, Filippo Marcaccini (3.3)-Francesco Paolini (3.4) 6-1, 6-3, Alessandro Casanova (3.2)-Andrea Filanti (3.3) 6-3, 7-5, Michele Tonti (3.2)-Giovanni Canestrari (3.3) 6-1, 6-1.