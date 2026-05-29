Tennis, Manzaroli, Gentile, Omiccioli nei quarti a Riccione

Si è allineato ai quarti, sui campi del Circolo Alleanza Sportiva di Riccione, il torneo di 4° categoria maschile. Tabellone finale, ottavi: Michele Manzaroli (4.3)-Pietro Grechi (4.4) 2-6, 6-4, 14-12, Manuel Gentile (4.3, n.12)-Francesco Palmieri (4.3, n.5) 6-0, 6-0, Riccardo Omiccioli (4.3, n.11)-Fabrizio Marchini (4.4) 6-2, 6-4, Thomas Tulipani (4.4)-Andrea Milano (4.3, n.1) 6-4, 6-2, Andrea Tamburini (4.3)-Pietro Fabbri (4.3, n.9) 6-4, 6-4, Luca Calzini (4.4)-Luca Violini (4.3, n.4) 6-4, 7-5. Quarti anche per Simone Renzi (4.3, n.14).