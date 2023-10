Tennis: Manuel Mazza vince l’Open di Padova, il doppio a Morolli-Biondolillo

PADOVA. Manuel Mazza si prenota per il Foro Italico: il riminese ha vinto il primo torneo Open italiano valido per le pre-quali della nuova impostazione Fitp che porterà ai Bnl 2024. Sui campi del Tc Padova hanno conquistato punti pesanti per avvicinarsi agli Internazionali d’Italia, Manuel Mazza e Linda Salvi, in una manifestazione che ha contato al via oltre trecento iscritti nei solo tabelloni di singolare. Un successo annunciato che per tre settimane ha trasformato Padova in epicentro del tennis nazionale.

Nel tabellone maschile, con 205 iscritti al via, primeggia il numero uno Manuel Mazza, 2.1 del Tc Viserba, che dopo un primo set giocato con il freno a mano tirato lascia andare il braccio e si impone sul pari classifica Stefano Baldoni (Gemast Asd) col punteggio di 1-6, 7-5, 6-1 in un match dall’andamento piuttosto altalenante. Semifinalisti il 2.2 Davide Galoppini (Junior Club Next Gen) e il 2.1 Alessandro Ragazzi (Tennis Levico Terme), testa di serie n.5, battuto 1-6, 6-0, 6-3 da Manuel Mazza.

Nel doppio maschile braccia alzate per Alberto Morolli-Gregorio Biondolillo su Antonio Massara-Antonio Caruso per 6-3, 7-5.

Presente alle premiazioni anche il vice presidente regionale della Fitp Alessandro Zambon che ha ringraziato il circolo di via Libia per aver aperto le porte a una manifestazione così importante e ricca di partecipanti in un momento della stagione dove sono ripartite tutte le attività e non era semplice mettere a disposizione la struttura.