Tennis: Manila Dall’Agata trionfa al Cicconetti, Vianello-Bandini la finale dell’Open “Fira di Sett Dulur di Russi”

Alle battute finali sui campi del Ct Cicconetti il torneo nazionale Veterani, valido per il Circuito regionale. Nell’Over 45 il primo finalista è Stefano Bucci (Associazione Tennis Bibbiena), seguito da Filippo Maestri (Ct Cicconetti).

Tabellone finale, quarti: Stefano Bucci (3.2)-Claudio Chiani (3.4) 6-2, 4-6, 10-8. Semifinali: Stefano Bucci (3.2)-Mattia Barbarino (2.7, n.1) 6-3, 6-3. Filippo Maestri passa per il forfait del suo avversario.

Nel torneo Ladies 40 successo pieno per Manila Dall’Agata (Ct Zavaglia) che ha battuto in finale Manuela Benedettini (Ct Cicconetti) per 3-6, 7-5, 7-5.

Semifinali: Manila Dall’Agata (3.3, n.2)-Jessica Barbieri (3.3) 6-1, 7-6, Manuela Benedettini (3.3, n.2)-Jessica Barbieri (3.3) 6-1, 7-6.

Il giudice di gara è Roberto Raffaelli, direttore di gara Renato Augusto Tosi.

RUSSI. Sta per emettere i suoi verdetti l’Open “Fira di Sett Dulur di Russi”, classico appuntamento maschile e femminile in concomitanza con la secolare sagra cittadina che martedì 17 settembre manda in scena le finali sui campi in terra battuta del Russi Sporting Club.

Nella gara maschile (montepremi 1300 euro) a contendersi il trofeo, con inizio alle ore 20, saranno i due principali favoriti, ovvero Michele Vianello e Mattia Bandini. Il 2.3 ravennate (Ct Zavaglia), n.1 del seeding, dopo aver sbarrato la strada nei quarti (6-1 6-0) al “padrone di casa” Riccardo Cicinelli (3.1), in semifinale sul punteggio di 3-6 7-5 2-1 ha avuto via libera per il ritiro del bolognese Manuel Alberto Righi (2.7, Tc Nettuno). Nella parta bassa del tabellone il 2.5 del Tennis Club Faenza, seconda testa di serie, dopo aver lasciato due game a Matteo Mucciarella (Ct Zavaglia Ravenna), si è qualificato per la finale piegando in rimonta, per 3-6 7-5 6-3, il 2.6 riccionese Jacopo Antonelli (Country Club Molfetta), terza forza del torneo, che aveva liquidato con un doppio 6-1 Andrea Valli (2.8, Pol. 2000 Cervia).

Pronostici rispettati anche nella competizione femminile (700 euro di montepremi) dove sono approdate al match clou (martedì alle 17) la 2.5 imolese Giulia Tozzola (Alex Rambelli Academy), n.1 del tabellone, sbarazzandosi per 6-1 6-1 della giovane Maria Luce Ossani (Ct Massa Lombarda), e la 2.6 Alessia Ercolino (Tc Faenza), seconda testa di serie, che si è aggiudicata per 6-3 6-2 il derby con Sandy Mamini, neo allieva della scuola agonistica della Federazione Sammarinese.

Quarti: Maria Luce Ossani (2.8) b. Teresa Cinquino (2.7, n.4) 7-5 4-3 ritiro, Sandy Mamini (2.6, n.3) b. Arianna Galeazzi (2.7) 6-0 6-2, Alessia Ercolino (2.6, n.2)-Sofia Regina (2.7) 7-6 6-2.