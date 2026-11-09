Tennis, Manfroni e Corazza vincono a Torre Pedrera

Sabato e domenica il Circolo Up Tennis di Torre Pedrera ha ospitato il torneo Under 14. Nel femminile successo di Gioia Manfroni. La portacolori del Valmarecchia Sporting Club, testa di serie n.1, ha battuto in semifinale Beatrice Cigolla 4-3, 4-3 e in finale Bianca Amadei (n.2), portacolori del Ct Massa, 4-3, 4-1. Nel maschile si è imposto Enea Corazza. Il portacolori del Galimberti Team, testa di serie n.5, ha superato in semifinale Francesco Zanzini (n.1) 4-3, 2-4, 7-4, e in finale Michele Mencarelli (n.3) 4-1, 0-4, 7-3.