Tennis, Manduchi e la Bonetti vincono a Russi

Al Russi Sporting Club è andato in scena il torneo di 3° categoria, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Nel maschile finale tra Julian Manduchi (Ct Massa) e il beniamino di casa, Tommaso Servadei che in semifinale aveva vinto il derby su Riccardo Cicinelli. Successo di Manduchi per 1-4, 4-3, 7-0.

Nel femminile finale tra Patricia Moldovan Brezoi (Ct Massa) e Angelica Bonetti (Tennix Tranining Center), le prime due teste di serie con la Bonetti a imporsi 4-3, 2-4, 7-4. Semifinali: Patricia Moldovan Brezoi (3.1, n.1)-Margherita Tesselli (3.3) 4-0, 2-4, 7-4, Angelica Bonetti (3.1, n.2)-Jana Savolt (3.3) 4-1, 4-1.