Tennis, Mandolesi, Fuschillo e Carlini agli ottavi a Rimini

Avanza il torneo di 4° categoria maschile organizzato dal Ct Rimini. Conquistano gli ottavi Marco Fuschillo, Andrea Mandolesi, Carlos Bevilacqua e Davide Carlini.
Tabellone finale, 5° turno: Adriano Amadio (4.1)-Gianluca Tamburini (4.4) 5-7, 7-6 (5) e ritiro, Matteo Battistini (4.3)-Achille Amadio (4.2) 6-2, 6-2, Marco Martelli (4.1, n.16)-Tiziano Leonardi (4.3) 6-2, 6-0, Davide Pierini (4.2)-Alessandro Guzinschi (4.3) 6-2, 6-4, Patricio Friguglietti (4.4)-Simone Cicognani (4.2) 6-2, 6-0, Nicola Tassinari (4.1, n.13)-Vittorio Patrignani (4.2) 6-1, 6-0, Fulvio Fracassi (4.3)-Gabriele Angelucci (4.1) 6-3, 6-3, Mauro Della Vittoria (4.1, n.12)-Fabio Montebelli (4.2) 6-2, 6-2, Tommaso Turchi (4.2)-Paolo Briolini (4.1, n.11) 3-6, 6-3, 10-8, Marco Corbelli (4.1, n.14)-Alessandro Baracchini (4.3) 6-2, 5-7, 10-6, Enrico Lugaresi (4.4)-Christian Nicolini (4.2) 6-2, 6-2, Davide Carlini (4.2)-Marco Bernardi (Nc) 6-0, 6-2, Pietro Calzolari (4.5)-Pierluigi Giannini (4.2) 4-6, 7-6 (3), 10-1, Simone Travia (4.1)-Luca Violini (4.3) 6-2, 6-1, Alberto Grassi (4.5)-Riccardo Muccioli (4.2) 4-6, 7-5, 10-8, Fulvio Cesari (4.1)-Marco Gottardo Mellina (4.3) 6-3, 6-2.
Sesto turno: Marco Fuschillo (4.3)-Marco Gianfrini (4.1, n.8) 7-6 (5), 6-2, Davide Carlini (4.2)-Lorenzo Accreman (4.1, n.7) 5-3 e ritiro, Andrea Mandolesi (4.3)-Alberto Amadio (4.1, n.2) 6-3, 6-4.