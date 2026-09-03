Tennis, Mandelli, Pazzaglini, D’Intino al 4° turno al Cicconetti

Prosegue il torneo Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Cicconetti di Rimini. Tabellone di 3°, secondo turno: Valentino Salami (3.3)-Emmauele Bomba (3.3) 4-6, 6-3, 10-8, Matteo Silvagni (3.3)-Francesco Mazza (3.5) 6-1, 6-0, Vittorio Landi (4.1)-Matteo Peppucci (3.4) 6-0, 6-7 (5), 10-5, Gianmaria Sarti (4.1)-Enrico Gaddoni (3.4) 6-4, 5-7, 10-2, Lorenzo Kapros (3.4)-Sandro Grossi (3.5) 3-6, 6-3, 10-5.
Terzo turno: Francesco Mandelli (3.1, n.8)-Elia Santi (3.5) 6-0, 6-0, Francesco Pazzaglini (3.2)-Giovanni Fabiani (3.4) 3-6, 6-1, 11-9, Federico Pasquale D’Intino (3.1)-Pietro Corbelli (3.3) 6-3, 1-6, 10-8.