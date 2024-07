Tennis, Manco, Parra e Covezzi nei quarti a Cervia

Al rush finale sui campi del Ct Cervia il memorial “Mario Cortesi” per giocatori di 3° categoria. Quarti di finale per Alessandro Manco, Filippo Parra e Andrea Covezzi. Terzo turno: Marco Cola (3.3)-Mario Borghi (3.5) 7-5, 0-6, 10-4, Luigi Fornaciari (3.1, n.8)-Isaac Casalboni (3.3) 6-1, 6-4, Carlo Galli (3.1)-Giacomo Coppini (3.3) 6-0, 5-7, 10-5, Ugo Cicognani (3.3)-Riccardo Venturini (3.2) 6-4, 1-6, 10-8. Ottavi: Alessandro Manco (3.1, n.4)-Fabrizio Foronci (3.3) 6-4, 6-2, Filippo Parra (3.1, n.6)-Gianfilippo Falconi (3.4) 6-3, 6-3. Andrea Covezzi è stato tra i primi a qualificarsi per gli ottavi, mentre Giacomo Ercolani (3.1, n.3) è nei quarti per il forfait di Giovanni Chiapponi (4.4).