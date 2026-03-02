Tennis, Manco e Muratori vincono a Massa Lombarda

Il tennis di qualità protagonista al Ct Massa Lombarda con il torneo Open maschile e femminile, disputato con la formula Rodeo. Nel maschile in finale Nicola Medei (The Village) e Alessandro Manco (Tc Viserba) che si è imposto con un netto 4-1, 4-1. Semifinali: Nicola Medei (2.8)-Nicholas Scala (2.7, n.1) 4-1, 4-2, Alessandro Manco (2.8)-Giacomo Caroli (3.2) 4-1, 4-5 (6), 7-5.

Nel femminile finale tra Rachele Franchini (Ct Massa) e Vittoria Muratori (Tc Riccione) che l’ha spuntata 4-1, 4-5 (6), 7-4. Semifinali: Rachele Franchini (2.7)-Alice Rossi (2.8) 5-3, 4-0, Vittoria Muratori (2.7, n.3)-Matilde Morri (2.8) 5-4 (4), 4-5 (5), 9-7.