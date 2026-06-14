Tennis: Mancini, Cola e Mattone vincono la tappa dell’Emilia Romagna Junior Tour al Tc Ippodromo / GALLERY

CESENA. Al rush finale sui campi del Tennis Club Ippodromo di Cesena il torneo giovanile Under 10-12-14, maschile e femminile, tappa del circuito “Emilia Romagna Junior Tour”. Si tratta del Circuito regionale d’eccellenza per il settore giovanile.

Nell’Under 10 maschile finale tra Thomas Mancini (Tc Riccione) e Giacomo Alesio (Tennix). Ha vinto Thomas Mancini per 6-0, 6-0.

Semifinali: Thomas Mancini-Leonardo Oligeri 6-1, 6-2, Giacomo Alesio-Mattia Zammarchi 6-7, 6-2, 10-7.

Nell’Under 10 femminile si è imposta Beatrice Cola (Ct Casalboni) in finale su Vittoria Korneva (Suzanne Lenglen 2 Fusignano) per 6-3, 6-1.

Semifinali: Beatrice Cola-Matilde Rava 6-2, 6-1, Vittoria Korneva-Matilde Lodi 6-0, 6-3.

Nell’Under 12 maschile finale per Amil Salami (Tc Saliceta) e Giacomo Barbieri (Tennis Villa Carpena).

Semifinali: Amil Salami-Pietro Allegra (n.2) 7-6, 6-3, Giacomo Barbieri-Tommaso Cavassi (n.1) 6-1, 7-5.

Nell’Under 12 femminile in finale Antonia Sabrina Puscas (Ten Sport Center) ed Emma Mattone (Ct Casalboni). Vittoria di Emma Mattone per 6-0, 6-3.

Semifinali: Sabrina Antonia Puscas-Alessia Barducci (n.1) 3-6, 6-4, 10-8, Emma Mattone (n.2)-Emma Curcio 6-1, 6-0.

Passiamo all’Under 14 dove nel maschile sono in finale Filippo Terenzi (Tc Ippodromo) e Mattia Vincenzi (Ct Cervia).

Tabellone finale, quarti: Filippo Terenzi (n.1)-Benjamin Rossi 6-3, 7-6, Filippo Giovanelli-Tommaso Monti (n.4) 2-6, 6-4, 10-6, Mattia Vincenzi-Tommaso Pilati (n.3) 6-2, 6-2, Leonardo Cenciarini-Diego Gentile (n.2) 6-4, 6-2. Semifinali: Terenzi-Giovanelli 6-3, 6-4, Vincenzi-Cenciarini 1-6, 6-2, 10-7.

Nel femminile la prima finalista è Alessia Barducci (n.1). La portacolori del Ct Cesenatico ha battuto in semifinale 6-1, 6-1 Lia Minghini. In finale anche Emma Mattone (n.2). La portacolori del Ct Casalboni ha battuto in semifinale Greta Aldini per 6-0, 6-0.

Il giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Michele Zignani.