Tennis, Mamini e Rolli in semifinale al Super Next Gen del Tc Riccione

RICCIONE. Si è allineato alle semifinali, in programma domani (sabato) dalle 12, il torneo nazionale di macroarea Super Next Gen, riservato ai migliori Under 16 e 18 dell’area Nord-Est, che va in scena al Tennis Club Riccione fino a domenica. Si tratta di una delle più importanti rassegne nazionali di categoria, con 144 giocatori al via.

Nel maschile conquistano le semifinali i primi due del seeding, il veneto Matteo Pasotto (Circolo San Giovanni Lupatoto) ed Edoardo Dolcetta Capuzzo (Gam Ssd), si ferma nei quarti l’ultimo romagnolo in corsa, il riccionese Dario Zamagna, portacolori del Ten Sport Center di Pinarella. Semifinali domani (sabato) dalle 16.

Nel femminile due romagnole in semifinale, di fronte domani (dalle 12) in un bel derby. Si tratta di Sandy Mamini (Tc Faenza), che ha vinto bene su Demi Reggianini, allieva della Ravenna Tennis Academy, autrice di un ottimo torneo, e della riminese Diana Rolli (Gt Rivazzurra), travolgente su Rebecca Galazzi, molto bene anche la n.1 del seeding, Aurora Piccinini (Tc Martignacco).

Maschile, quarti: Matteo Pasotto (n.1)-Leonardo Tombolini 7-5, 6-2, Federico Paci-Dario Zamagna 6-2, 6-2, Edoardo Chiarvesio-Matteo Negrini (n.3) 6-2, 6-3, Edoardo Dolcetta Capuzzo (n.2)-Davide Nobile 4-6, 6-4, 13-11.

Nel femminile quarti: Aurora Piccinini (n.1)-Arianna Galeazzi 6-4, 6-7, 10-8, Camilla Montenet (n.4)-Sveva Azzurra Pansica 6-2, 6-3, Sandy Mamini-Demi Reggianini (n.3) 6-2, 6-1, Diana Rolli (n.2)-Rebecca Galazzi 6-0, 6-0.

Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore del torneo Antonino Lo Paro.

Intanto è un momento davvero importante per il settore tecnico del Tennis Club Riccione. La squadra Under 18 maschile è in finale nel tabellone regionale dopo il successo in semifinale sul Ct Pavullo A, per il ritiro dell’avversario. Sabato (dalle 14.30) in finale la squadra riccionese affronterà lo Sporting Club Carpi.