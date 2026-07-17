Tennis, Mami e Spezi avanti a Cattolica

Avanza il torneo Open, maschile e femminile, organizzato a Cattolica dalla Galimberti Tennis Academy. Subito a segno nel tabellone finale il cattolichino Pietro Spezi (Ct Cerri), Alessandro Cardinaletti (Ct Camerata Picena) e Alberto Maria Mami (Tc Riccione). Sezione di 3°, turno di qualificazione: Lorenzo Ravaglia (3.1, n.1)-Elia Michelangelo Cicognani (3.3) 6-1, 6-1, Alessandro Marcantoni (3.1, n.4)-Vincenzo D’Alise (3.2) 3-6, 6-4, 13-11, Leonardo Bartoletti (3.1, n.5)-Alberto Levoni (3.2) 7-5, 6-0, Julian Manduchi (3.1, n.8)-Ernesto Stentella Liberati (3.1) 6-1, 6-0.

Tabellone finale, primo turno: Diego Cencini (2.8)-Felix Legnani (3.1) 6-4, 6-3, Pietro Spezi (3.1)-Tommaso Giombini (2.8) 6-4, 0-6, 10-7, Alessandro Cardinaletti (3.1)-Pietro Vagnini (2.8) 6-4, 7-6, Alberto Maria Mami (2.8)-Enea Castelvetro (2.8) 6-1, 6-1.

Nel femminile brillano Alice Rossi (Tc Riccione) e la giovanissima ravennate Anna Foschini (Ct Zavaglia). Primo turno: Valentina Pasquinelli (2.8)-Teresa Cinquino (2.8) 6-1, 4-1 e ritiro, Alice Rossi (2.8)-Isabella Beato (3.1) 6-1, 7-5. Secondo turno: Anna Foschini (3.2)-Giovanna Tinti (2.8) 5-2 e ritiro.