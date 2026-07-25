Tennis, Maldini vince il doppio in Slovenia

Brillante torneo per il ravennate Nicolò Maldini nel Tennis Europe Under 14 sloveno di Ptuj (3° categoria, terra) dove ha vinto il doppio e ha raggiunto gli ottavi in singolare. Il promettente portacolori del Ct Zavaglia ha raggiunto gli ottavi in singolare battendo prima il russo Timophey Storozhuk 6-4, 2-6, 6-4 e l’austriaco Julian Leopold 2-6, 6-2, 6-0, prima della sconfitta 6-4, 6-2 contro il croato Max Senjug (n.5). Il sammarinese Gianmaria Mussoni ha battuto all’esordio il croato Jura Dering 7-5, 6-3 prima della sconfitta per 6-2, 2-0 e ritiro contro lo sloveno Zan Ramovs. Nel doppio Nicolò Maldini, in coppia con Daniele Fagioli, ha vinto il titolo battendo in semifinale gli sloveni Puslar-Ramovs 6-2, 5-7, 10-8 e in finale i croati Jakov Kramaric e Max Senjug 6-3, 6-3