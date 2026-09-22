Tennis, Maldini, Friguglietti, Giorgetti al 4° turno a Mercato

Primi match sui campi della Polisportiva Tennis Vallesavio a Mercato Saraceno per il torneo di 4° categoria, maschile e femminile. Avanzano Patricio Friguglietti, Daniel Giorgetti, Danilo Maldini e Filippo Zadra. Terzo turno: Andrea Ambrogetti (4.4)-Gabriele Battistini (4.3) 6-0, 6-2, Patricio Friguglietti (4.3)-Andrea Razzani (4.5) 6-2, 6-1, Daniel Giorgetti (4.5)-Giacomo Solfrini (4.3) 6-4, 6-2, Danilo Maldini (4.4)-Manuel Bravaccini (4.4) 4-6, 6-4, 11-9, Filippo Zadra (4.3)-Matteo Grossi (4.5) 6-2, 6-4.