Tennis, Magrini, Savino, Marchi promossi al Parckin

Macina risultati il torneo di 3° organizzato dal Tennis Club Parckin di Cesenatico. Si qualificano dal tabellone di 4° maschile Marco Magrini, Giulio Savino, Alessandro Melega e Nicola Marchi, nel tabellone femminile brilla Sofia Bianchi. Tabellone di 4°, turno di qualificazione: Marco Magrini (4.2)-Andrea Samorì (4.1, n.1) 5-7, 6-1, 10-8, Giulio Savino (4.3)-Elia Farneti (4.3) 6-1, 6-3, Alessandro Melega (4.1, n.5)-Roberto Casadei (4.2) 6-2, 6-2, Carlo Conti (4.1, n.3)-Gianluigi Lontani (4.5) 6-0, 6-0, Daniele Friguglietti (4.1, n.7)-Giacomo Solfrini (4.4) 7-6, 7-5, Nicola Marchi (4.1, n.2)-Gianni Mengozzi (4.2) 6-2, 3-0 e ritiro.
Nel femminile turno di qualificazione Nc: Melania Vancini (4.1)-Luana Lanfranchi (4.1, n.2) 6-4, 6-3. Primo turno del tabellone finale: Sofia Bianchi (3.5)-Alessia Tacconi (4.1) 7-5, 6-4.