Tennis, Magnoni e Carioni vincono a Torre Pedrera

Al Circolo Up Tennis di Torre Pedrera è giunto alle battute finali il torneo Under 14-16, maschile e femminile. Nell’Under 14 maschile successo di Luca Magnoni (Tc Riccione) in finale su Gianmaria Mussoni (Valmarecchia Sporting Club) 6-2, 4-6, 10-4. Semifinali: Magnoni-Degli Angeli 5-7, 6-4, 10-7, Mussoni-Piraccini 6-4, 7-5.
Nell’Under 16 maschile vittoria di Leonardo Carioni (Ct Massa Lombarda) che si è imposto su Alessandro Casanova (Tc Riccione) 6-3, 4-6, 10-7. Semifinali: Leonardo Carioni (n.2)-Jacopo Andruccioli 6-4, 4-2 e ritiro, Alessandro Casanova-Nicolas Conti 6-1, 6-2.