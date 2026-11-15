Tennis, magnifiche Errani e Paolini: sono in finale a Indian Wells

Tennis
  • 15 novembre 2026
Wta Tennis
Wta Tennis

Magnifiche Sara Errani e Jasmine Paolini. Con una prestazione ai limiti della perfezione si sono qualificate per la prima volta per la finale delle Wta Finals sul cemento dell’Indian Wells Tennis Garden. In semifinale le azzurre hanno regolato 6-3, 6-4, in poco meno di un’ora e un quarto di partita, la cinese Guo Hanyu e la francese Kristina Mladenovic (n.3). Nella notte italiana si giocherannp il titolo contro la ceca Katerina Siniakova e la statunitense Taylor Townsend (n.2) che si sono imposte per 7-6 (4), 6-3, in un’ora e quaranta minuti, sulla canadese Gabriela Dabrowski e brasiliana Luisa Stefani.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui