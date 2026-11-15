Tennis, magnifiche Errani e Paolini: sono in finale a Indian Wells

Magnifiche Sara Errani e Jasmine Paolini. Con una prestazione ai limiti della perfezione si sono qualificate per la prima volta per la finale delle Wta Finals sul cemento dell’Indian Wells Tennis Garden. In semifinale le azzurre hanno regolato 6-3, 6-4, in poco meno di un’ora e un quarto di partita, la cinese Guo Hanyu e la francese Kristina Mladenovic (n.3). Nella notte italiana si giocherannp il titolo contro la ceca Katerina Siniakova e la statunitense Taylor Townsend (n.2) che si sono imposte per 7-6 (4), 6-3, in un’ora e quaranta minuti, sulla canadese Gabriela Dabrowski e brasiliana Luisa Stefani.