Tennis, magnifica Errani: in coppia con Vavassori piega Medvedev-Andreeva

Il tennis italiano è anche questo. Servizio Errani, Medvedev sorpreso dalla prima della massese tira mezzo metro fuori. La serata olimpica di Parigi si chiude alla grande per il tennis azzurro con la coppia Errani-Vavassori che batte la coppia Daniil Medvedev-Mirra Andreeva, i due russi che giocano senza bandiera, per 6-3, 6-2. Una vittoria importante per Sara Errani ed Andrea Vavassori che hanno giocato da coppia collaudata e di grande qualità, mostrando un tennis molto brillante. Ora al 2° turno si profila il confronto con i vincenti tra i greci Tsitsipas-Sakkari (n.4) e la coppia olandese Koolhof-Schuurs.