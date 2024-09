Tennis: Magnani-Rossi la finale del “Golfetta” al Ten Sport Center, Camporesi e Gianni nei quarti al Misano Sporting Club

CERVIA. Alle finali il torneo nazionale di 4°, maschile e femminile, organizzato dal Ten Sport Center di Pinarella, il trofeo “Golfetta”. Nel maschile match-clou tra Riccardo Magnani (Pana.Ma Ssd) e Stefano Rossi (Ravenna Sport Center), nel femminile il match-clou vede di fronte Federica Tossani (Nettuno Tennis Club Bologna) e Cecilia Buldrini (Tc Ippodromo). Finali questa sera alle 20.

Ottavi: Riccardo Magnani (4.1, n.1)-Filippo Bondi (4.4) 6-2, 6-1, Iacopo Mariani (4.2)-Fabio Vinetti (4.1, n.8) 6-3, 6-1, Luca Di Giovanni (4.1, n.4)-Edoardo Baccini (4.4) 6-2, 6-4, Davide Sgarzi (4.1, n.3)-Maurizio Maestri (4.2) 7-6, 6-1, Stefano Rossi (4.1, n.7)-Tomas Morini (4.4) 6-2, 6-3, Daniele Friguglietti (4.1, n.5)-Gian Luca Cerchierini (4.2) 6-1, 6-3, Gregorio Valducci (4.6)-Francesco Mazza (4.1, n.6) 7-6, 6-2, Elia Michelangelo Cicognani (4.1, n.2)-Daniele Valentini (4.4) 6-1, 6-2. Quarti: Friguglietti-Di Giovanni 6-3, 6-4, Valducci-Sgarzi 7-6, 6-4.

Passano anche Riccardo Magnani e Stefano Rossi per il forfait dei loro avversari. Semifinali: Magnani-Friguglietti 6-3, 6-1, Rossi-Valducci 6-3, 6-1.

Nel femminile 3° turno: Francesca Sistu (4.4)-Luigia Rasi (4.5) 2-6, 6-4, 11-9, Anita Vernice (4.4)-Claudia Caminati (4.4) 2-6, 6-1, 10-5. Ottavi: Monica Rossi (4.3)-Giorgia Mercedes Parente (4.4) 7-5, 6-2.

Quarti: Federica Tossani (4.1, n.5)-Bernadetta Soriano (4.1, n.4) 6-1, 6-0, Giulia Ravaioli (4.3)-Flora Zanzi (4.1, n.1) 6-3, 6-3, Cecilia Buldrini (4.2)-Cristina Carattoni (4.1, n.3) 5-7, 7-5, 11-9, Alessia Frontini (4.1, n.2)-Monica Rossi (4.3) 6-0, 6-3. Semifinali: Tossani-Ravaioli 5-7, 6-3, 10-1, Buldrini-Frontini 6-1, 6-3.

Il giudice arbitro è Nicoletta Pignato.

Intanto è partito, sempre sui campi del Ten Sport Center di Pinarella, il torneo nazionale giovanile Under 10 e 12, maschile e femminile, il trofeo “Rofix”. Sono 47, di cui 25 solo a livello di Under 10, i giocatori al via in questo torneo che terrà banco fino al 15 settembre. Nell’Under 12 femminile n.1 Anita Amadio, n.2 Greta Amaducci. Nell’Under 12 maschile n.1 Diego Gentile, n.2 Noè Baldini, n.3 Robert Sebastian Cadar.

MISANO. Avanza nel torneo di 4° (limitato al 3° gruppo) organizzato dal Misano Sporting Club, un torneo che terrà banco fino a domenica. Conquistano i quarti, tra gli altri, i primi due del seeding, Gaddo Camporesi e Gianmarco Gianni, Mattia Baschetti e Michelangelo Mami.

Ottavi: Gaddo Camporesi (4.3, n.1)-Federico Dellarosa (4.3) 3-6, 7-6, 10-4, Mattia Baschetti (Nc)-Alessandro Lombardini (4.3) 6-2, 6-0, Michelangelo Mami (4.3)-Lorenzo Violante (4.4) 6-4, 6-4, Simone Cicognani (4.3)-Luca Violini (4.3, n.7) 1-6, 6-3, 10-8, Massimo Campana (4.4)-Ermete Caleri (4.6) 6-2, 6-2, Gianmarco Gianni (4.3, n.2)-Gilberto Brighi (4.3) 6-3, 6-3. Quarti anche per Giorgio Pedrini (4.3) e Francesco Bianchi (4.3, n.3).

Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttore di gara Giovanni Pentucci.