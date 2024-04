Tennis, Maestri e Farolfi in semifinale al Cacciari

I Veterani in campo al Ct Cacciari di Imola. Over 45, ottavi: Stefano Chiodi (3.4)-Pietro Campi (3.3) 6-2, 6-2, Marco Manzaroli (3.4)-Cristiano Vavalà (3.3) 6-2, 6-3. Quarti, Filippo Maestri (3.1, n.3)-Stefano Torrisi (3.4) 2-6, 7-6 (2), 10-1. Over 55, terzo turno: Federico Lenzi (3.3)-Luigi Maria Alessandro Carmona (3.5) 6-1, 6-4, Massimo Albertazzi (3.4)-Stefano Barbieri (3.3) 6-3, 7-5, Ivan Gardini (3.3)-Roberto Golinelli (4.2) 6-1, 6-2, Mattia Foschi (3.4)-Massimiliano Antonini (3.3) 6-3, 6-2, Stefano Fiandri (3.3)-Daniele Berti (3.4) 2-0 e ritiro, Pietro Campi (3.3)-Mauro Bigiani (3.5) 6-4, 2-0 e ritiro. Quarti: Giovanni Farolfi (2.8, n.2)-Marco Leonardi (3.3) 6-1, 6-1. Over 65, ottavi: Francesco Benanchi (4.2)-Claudio Frontini (4.2, n.5) 3-6, 6-0, 10-6, Stefano Mambelli (4.3)-Andrea Ancona (4.2, n.4) 7-6 (3), 7-6 (1), Massimo Guermandi (4.2, n.7)-Claudio Flavio Bargossi (4.3) 6-4, 2-6, 10-7. Quarti: Franco Ghedini (4.2, n.3)-Claudio Fogli (4.2) 6-1, 6-0, Alessandro Beccari (4.1, n.1)-Gianni Davoli (4.2, n.8) 7-6 (4), 4-0 e ritiro. Ladies 40 ottavi: Luciana Sacchetti (4.1)-Elena Tarini (4.1) 6-5, 6-3, Alessandra Boccasecca (4.1)-Francesca Rubinato (3.5) 4-6, 6-4, 10-8. Quarti: Alessandra Turrini Merli (3.5, n.5)-Silvia Morandi (3.5, n.5) 6-0, 6-2.