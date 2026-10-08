Tennis, “Luigi Laghi” sesto al Trofeo Coni

Tennis
  • 08 ottobre 2026
Tennis, “Luigi Laghi” sesto al Trofeo Coni

La formazione del Tc “Luigi Laghi” di Forlimpopoli è giunta al 6° posto nel Trofeo Coni a Bari. La squadra forlivese ha battuto il Molise negli ottavi, prima di cedere alla Lombardia nei quarti. In seguito il team del “Luigi Laghi” ha battuto la squadra sarda per andare alla finale per il 5°-6° posto contro il Veneto, finale persa dal Club forlivese. Il Tc “Luigi Laghi” si è schierato a Bari con Ginevra Cacchi, Nicole Marchesini, Davide Pinto e Filippo Graziani. Fa parte della squadra anche Filippo Rosati che non è potuto scendere in campo in Puglia.

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