Tennis, Lugaresi in semifinale a Pinarella

Si giocano i match dei tabelloni finali nel torneo di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Ten Sport Center di Pinarella. Nel torneo maschile conquistano il 5° turno, tra gli altri, Edoardo Vincenzi, Giovanni Gallotti, Davide Coffari e Guido Giugliano. Quarto turno: Edoardo Vincenzi (3.3)-Maikol Baldassarri (3.4) 6-0, 6-0, Giovanni Gallotti (3.3)-Marco Montaguti (4.2) 1-6, 6-4, 10-4, Davide Coffari (3.4)-Massimiliano Antonini (3.3) 6-2, 3-6, 10-4, Andrea Arrigoni (3.4)-Elia Michelangelo Cicognani (3.3) 6-2, 6-0, Stavros Papageorgiou (3.3)-Gabriele Rondinini (3.5) 1-0 e ritiro, Guido Giugliano (3.3)-Mirko Sarra (4.1) 6-4, 6-5 e ritiro.

Nel femminile la prima a raggiungere le semifinali la 3.1 Patricia Moldovan Brezoi (n.1) che ha beneficiato del forfait di Annalisa Munari (3.5), seguita da Anastasia Lugaresi (Ct Cesena). Tabellone finale, ottavi: Daniela Morigi (3.3)-Anita Vernice (3.5) 6-4, 4-6, 10-7, Alessandra Turrini Merli (3.3)-Lucia Tarlazzi (3.5) 7-6, 6-1. Quarti: Anastasia Lugaresi (3.1, n.4)-Carlotta Mercolini (3.1, n.5) 6-1, 7-6.