Tennis: Lugaresi, Amadio, Lopatina e Barbieri avanzano all’Open “Banchetti” del Ten Sport Center

CERVIA. Avanza il torneo nazionale Open femminile organizzato dal Ten Sport Center, il trofeo “Banchetti”, che terrà banco fino al 2 ottobre. Sono 32 le giocatrici al via nel torneo cervese che vede nel ruolo di prima testa di serie la 2.5 riminese Diana Rolli, seguita dalla 2.6 Rachele Franchini e dalle 2.7 Maria Luce Ossani, Alice Battistelli e Sofia Foggia.

In bella evidenza sui campi del Club cervese Anastasia Lugaresi, Anita Amadio, Anastasiya Lopatina e Lucia Barbieri.

° turno: Lucia Barbieri (3.5)-Miriam Samorì (3.3) 6-4, 7-5, Anastasiya Lopatina (3.4)-Chiara Massari (4.1) 0-6, 7-6, 13-11.

6° turno: Giulia D’Altri (3.2)-Sofia Sanchi (3.3) 6-4, 6-4, Anastasia Lugaresi (3.1)-Marta Bertozzi (3.1) 6-3, 6-2, Anita Amadio (3.2)-Beatrice Ficociello (3.4) 6-2, 6-3.

La giudice di gara è Nicoletta Pignato, direttore di gara Thomas Rosti.