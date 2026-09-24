Tennis: Lugaresi, Amadio, Lopatina e Barbieri avanzano all’Open “Banchetti” del Ten Sport Center

Tennis
Anita Amadio in azione
Anita Amadio in azione

CERVIA. Avanza il torneo nazionale Open femminile organizzato dal Ten Sport Center, il trofeo “Banchetti”, che terrà banco fino al 2 ottobre. Sono 32 le giocatrici al via nel torneo cervese che vede nel ruolo di prima testa di serie la 2.5 riminese Diana Rolli, seguita dalla 2.6 Rachele Franchini e dalle 2.7 Maria Luce Ossani, Alice Battistelli e Sofia Foggia.

In bella evidenza sui campi del Club cervese Anastasia Lugaresi, Anita Amadio, Anastasiya Lopatina e Lucia Barbieri.

° turno: Lucia Barbieri (3.5)-Miriam Samorì (3.3) 6-4, 7-5, Anastasiya Lopatina (3.4)-Chiara Massari (4.1) 0-6, 7-6, 13-11.

6° turno: Giulia D’Altri (3.2)-Sofia Sanchi (3.3) 6-4, 6-4, Anastasia Lugaresi (3.1)-Marta Bertozzi (3.1) 6-3, 6-2, Anita Amadio (3.2)-Beatrice Ficociello (3.4) 6-2, 6-3.

La giudice di gara è Nicoletta Pignato, direttore di gara Thomas Rosti.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui