Tennis, Lucia Tarlazzi parte bene a Santarcangelo

Avanza sui campi del Ct Casalboni di Santarcangelo il torneo di 3° categoria, maschile e femminile. Maschile, tabellone finale, terzo turno: Micael Montinari (3.5)-Valerio Carli (3.3) 6-2, 3-3 e ritiro, Elia Michelangelo Cicognani (3.3)-Davide Faoro (3.4) 6-3, 4-6, 10-8, Matteo Casadei (3.4)-Andrea Battazza (3.5) 6-1, 6-3, Carlo Conti (4.1)-Isaac Casalboni (3.3) 6-2, 1-0 e ritiro, Alessandro Mariani (3.4)-Matteo Silvagni (3.3) 6-3, 3-6, 10-6, Marco Storoni (3.5)-Lorenzo Kapros (3.4) 6-2, 6-1. Femminile, 1° turno tabellone finale: Lucia Tarlazzi (3.5)-Lucia Barbieri (4.1) 7-5, 4-6, 10-1.