Tennis, Lucia Bronzetti vince la finale-maratona a Contrexeville

Lucia Bronzetti vince una partita epica, durata tre ore e 34 minuti (la più lunga della sua carriera), sull’egiziana Mayar Sherif e conquista il “Grand Est Open 88” (Wta 125, montepremi 115.000 dollari) sulla terra rossa di Contrexeville in Francia. La 25enne di Villa Verucchio, quarta testa di serie del tabellone francese, si è imposta sull’egiziana, testa di serie n.3, per 6-4, 6-7 (4), 7-5 in un match che la romagnola ha dovuto vincere almeno due volte, tant’è vero che ha chiuso al decimo match-point.

Lucia infatti, dopo aver vinto bene il primo set è volata 4-0 e palla per il 5-0 nel secondo. Qui sono spuntati vecchi fantasmi, la verucchiese ha perso cinque games di fila e nel tie-break è stata l’egiziana la più incisiva.

Nel terzo set Lucia ha ripreso a macinare il suo tennis solido da fondo, si è issata prima 5-3 e poi 5-4 con svariati match-ball sprecati, fino a centrare quello decisivo al 12° gioco. Con questo successo, il primo nella categoria Wta 125, la romagnola torna a essere la terza italiana nel ranking mondiale, nella classifica virtuale risale al numero 70.

Intanto è stato sorteggiato il tabellone principale del 35° “Palermo Ladies Open”, torneo Wta 250 che scatta domani con un montepremi di 232.244 dollari (terra). L’urna è stata benevola con Lucia Bronzetti (finalista nel 2022 contro Irina Begu) che, inserita nella parta alta del tabellone, affronterà la francese Elsa Jacquemot (n.151 del ranking), appena battuta a Contrexeville, meno bene è andata a Sara Errani che se la vede all’esordio contro la testa di serie n.1, la cinese Qinweng Zheng, n.8 del ranking mondiale.

Doppio, primo turno: Abbagnato-Pedone contro Rus-Vedder (Ned), Bronzetti-Gadecki (Ita-Aus) contro Cavalle Reimers-Zantedeschi (Esp-Ita).

Kursumlijska Banja

Primo importante successo internazionale per Federico Bondioli (n.7 del seeding) che si aggiudica da protagonista il torneo Itf Men’s Future serbo di Kursumlijska Banja (15.000 dollari, terra). Il ravennate in semifinale ha sconfitto 7-5, 6-3 l’argentino Juan Manuel La Serna (n.6) in due ore e 15 minuti e in finale il danese Carl Emil Overbeck 6-3, 5-7, 7-6 (1) in tre ore e 15 minuti. Una vittoria che porta punti per la classifica mondiale al 19enne ravennate (seguito in Serbia da Stefano Ramponi) che da domani tornerà in campo nella stessa località serba per un altro torneo Itf Men’s Future dotato di 15.000 dollari di montepremi.