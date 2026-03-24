Tennis: Lucia Bronzetti subito fuori a Dubrovnik, Dragoni avanza ad Altamura

Dubrovnik. Lucia Bronzetti esce subito di scena nel torneo Wta 125 croato di Dubrovnik (115.000 dollari, terra). La verucchiese è stata battuta all’esordio dall’ucraina Anhelina Kalinina, testa di serie n.7, per 7-5, 0-6, 6-2.
Altamura. Continua la bella marcia di Alessandro Dragoni in Puglia: dopo essersi qualificato il ravennate supera anche il 1° turno nel tabellone principale del torneo Itf Men’s Future di Altamura (15.000 dollari, hard indoor). Partono dal tabellone principale anche Alessandro Pecci (n.5), Filippo Mazzola e Michele Mecarelli. 1° turno: Pecci (n.7)-Attilia Dominik Boros (Hun), Luca Parenti (qualificato)-Mazzola (wild-card) 6-4, 6-2, Mecarelli (wild-card)-Peter Fajta (Hun, n.2), Dragoni-Edoardo Zanada (qualificato).
San Gregorio. Alessandra Mazzola di nuovo in campo nel torneo Itf Women’s Tour siciliano di San Gregorio (30.000 dollari, terra). La riccionese, dopo aver raggiunto le semifinali nella prima tappa, riparte dal tabellone principale con una wild-card ed al 1° turno affronta la greca Martha Matoula.
Veli Losinj. Riccardo Briganti vince all’esordio nel main-draw, dopo aver superato le qualificazioni, nel torneo Tennis Europe Under 14 croato di Veli Losinj, il “Ljubicic Academy Open” (2° categoria, terra). Il portacolori del Ct Massa ha travolto al 1° turno lo sloveno Zan Ramovs per 6-1, 6-1 ed al 2° turno affronta il croato Leon Motusic (n.8). Nel femminile impegnata Rachele Franchini (Ct Massa), allieva della Ravenna Tennis Academy, sconfitta all’esordio in singolare. Doppio, 1° turno: Franchini-Ruggeri b. Bisaki Burlovic-Graf (Cro-Mon) 6-3, 6-2. Al 2° turno contro Bertos-Car (Cro, n.7). Nel doppio maschile, 1° turno: Briganti-Marinelli b. Karamatic-Petan (Cro) 6-3, 6-1. Al 2° turno contro i bosniaci Ahic-Kurtcehajic (n.7).
Pescara. Sui campi del Circolo Tennis Pescara va in scena una bella tappa del circuito dei tornei di prequalificazione Bnl, maschile e femminile, dotata nel complesso di 23.000 euro di montepremi. Conquistano il 3° turno il ravennate Luigi Valletta (Ct Zavaglia), il riccionese Jacopo Antonelli, allievo della Galimberti Tennis Academy, ed il faentino Lorenzo Beraldo.
2° turno tabellone finale: Tommaso Russo (2.4)-Tommaso Filippi (2.4) 6-2, 3-0 e ritiro, Luigi Valletta (2.4)-Giulio Stella (2.4) 3-6, 6-1, 6-3, Jacopo Antonelli (2.4)-Fabio Leonardi (2.4) 2-6, 6-2, 6-3, Emanuele Bastia (2.4)-Jacopo Fiorini (2.5) 6-2, 6-0, Davide Liberati (2.4)-Dennis Ciprian Spircu (2.5) 6-3, 6-4, Lorenzo Beraldo (2.3)-Alessandro Giorgio Colucci (2.6) 6-2, 6-0, Filippo Alberti (2.3)-Sevan Bottari (2.5) 6-2, 5-7, 6-2.
Nel femminile eliminata la 2.5 ravennate Sara Aber che al 1° turno ha battuto 6-1, 6-2 la 2.6 Maria Vittoria Garavelli, poi è stata sconfitta per 3-6, 6-1, 6-1 dalla pari classificata Ludovica Di Sauro.
Vrsar. Pietro Ricci avanza in doppio nel torneo Itf Junior croato di Vrsar (J300, terra). Doppio, 1° turno: Ciaschetti-Ricci b. Marakovic-Mavracic (Cro) 6-4, 7-6 (3). Secondo turno contro gli spagnoli Gonzalez-Pulido Moreno (n.6) e vittoria dei due italiani per 6-3, 6-2. Quarti contro Gonzalez Galino-Sadzik (Pol, n.3).