Tennis, Lucia Bronzetti show a Indian Wells: supera 6-3, 6-4 Kalinina e al 3° turno trova Coco Gauff

Romagna Mia a Indian Wells. Lucia Bronzetti supera in due set la testa di serie numero 32 Anhelina Kalinina e approda al terzo turno del Master 1000 più importante che c’è. La verucchiese ha giocato un’ottima partita, confermando il buon momento di condizione già evidenziato al primo turno contro la polacca Magdalena Frech. Si è imposta 6-3 nel primo set, è partita sotto di un break nel secondo, ha subito fatto contro-break per poi allungare fino al 5-2. Qui ha avuto un passaggio a vuoto di due giochi ma si è destata in tempo, andando a chiudere 6-4 con il quinto break del match. Ora nel terzo turno, Lucia si troverà di fronte la statunitense Coco Gauff, testa di serie numero 3 del tabellone, che ha faticato tantissimo per superare (2-6, 6-3, 7-6 il punteggio) la francese Clara Burel, che nel terzo set era avanti 5-2.