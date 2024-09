Tennis: Lucia Bronzetti riparte dal 250 di Monastir, Baldisserri e Perfetti vincono il doppio al Future di Bologna

MONASTIR. Lucia Bronzetti farà il suo esordio contro l’ungherese Dalma Galfi nel torneo Wta 250 tunisino di Monastir che scatta oggi con le qualificazioni. La romagnola è la testa di serie n.7 nel “Jasmin Open”.

Genova. Federico Bondioli si ferma in semifinale in doppio nel Challenger Atp 125 di Genova, l’Aon Open. 1° turno: Bondioli-Cadenasso (wild-card) b. Jecan-Ruggeri (Rou-Ita) 6-3, 6-0. Nei quarti successo dei due azzurri per il ritiro di Bueno-Buse (Per), in semifinale la sconfitta per 7-6 (6), 6-3 contro Hassan-Vega Hernandez (Lib-Esp).

Fiano Romano. Alessandra Mazzola si ferma in semifinale nel torneo Itf Women’s Tour di Fiano Romano (15.000 dollari, terra), il 2° memorial “Giuseppe Di Vincenzo”. La riccionese che da poco si allena alla Galimberti Tennis Academy era accreditata della quarta testa di serie, nei quarti si è imposta per 6-1, 7-5 su Camilla Gennaro (n.8), prima della sconfitta per 6-3, 2-6, 6-4 contro Samira De Stefano (n.2). Doppio, quarti: Mair-Mazzola (n.2) b. Palazon-Vartak (Esp-Gbr) 4-6, 6-3, 10-5. In semifinale sconfitta per 6-2, 6-4 contro Sacco-Stagno.

Bologna. La marcia di Alessandro Pecci nel torneo Itf Men’s Future del Circolo Tennis Bologna (15.000 dollari, terra), il “Ctb Emilbanca Gardens Cup”, si ferma in semifinale. Il riccionese, testa di serie n.3, ha battuto nei quarti Lorenzo Bocchi per 6-4, 6-3, poi ha ceduto 6-2, 6-1 al francese Mathys Erhard, testa di serie n.1. Nel doppio successo tutto romagnolo con Enrico Baldisserri e Noah Perfetti che hanno sconfitto in semifinale per 6-2, 2-6, 11-9 Bocchi-De Bernardis ed in finale per 7-6 (6), 6-1 la coppia formata da Federico Marchetti e Leonardo Taddia.

Rakovnik. Michele Mecarelli trionfa nel torneo Itf Junior Tour ceko di Rakovnik, il “Neride Junior Open” (J200, terra). L’allievo della Galimberti Tennis Academy, testa di serie n.11, ha esordito direttamente al 2° turno battendo 6-2, 6-1 il locale Max Frohlich, poi negli ottavi ha battuto 7-6 (5), 6-1 lo slovacco Filip Drab, nei quarti lo svedese Filip Soderqvist (n.16) per 6-3, 6-4 ed in semifinale l’ucraino Heorhii Shylov per 6-1, 6-4. Nella finalissima il giocatore marchigiano ha vinto il derby azzurro contro Gabriele Crivellaro (n.6) per 6-3, 6-4.

Pozzuoli. Diversi romagnoli al via nel torneo Itf Men’s Future di Pozzuoli (25.000 dollari, hard outdoor) che scatta domani (domenica) con le qualificazioni. Partono dal main-draw Alessandro Pecci (n.3), Lorenzo Rottoli (n.8) e Noah Perfetti, dalle qualificazioni Filippo Mazzola, Lorenzo Angelini, Lorenzo Beraldo e Mattia Ricci.