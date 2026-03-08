Tennis, Lucia Bronzetti parte con un derby tricolore in Turchia

Derby tricolore nel primo turno del “Megasaray Hotels Open”, terzo WTA 125 consecutivo dotato di un montepremi di 115.000 dollari che si sta disputando sui campi in terra rossa di Antalya, in Turchia. Di fronte Lucia Bronzetti, n.141 WTA, e Nuria Brancaccio, n. 158 del ranking. La 27enne riminese di Villa Verucchio ha vinto in due set l’unico precedente con la 25enne di Torre del Greco, disputato al primo turno dell’ITF da 25.000 dollari di Torino (terra) nel 2021. Chi vince dovrà vedersela al secondo turno o con l’austriaca Julia Grabher, n.79 del ranking e terza favorita del seeding, o con una giocatrice proveniente dalle qualificazioni.