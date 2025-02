Tennis, Lucia Bronzetti in finale a Cluj dopo il ritiro di Siniakova

Lucia Bronzetti conquista l’accesso alla finale al Transylvania Open di Cluj, in Romania, dopo un match durato meno di un quarto d’ora. La sua avversaria in semifinale, Katerina Siniakova ha alzato bandiera bianca sul 4-0 del primo set, a causa di un infortunio. La ceca già era scesa in campo con una vistosa fasciatura alla gamba destra, che le dava problemi negli spostamenti. Siniakova in tutto l’incontro è riuscita a fare soltanto tre punti contro una Bronzetti che fin dalle prime battute era parsa davvero in formissima. Il ritiro è arrivato sul 4-0 30-15 per l’italiana.

La romagnola domani va così alla caccia del secondo titolo in carriera. La sua avversaria in finale sarà Anastasia Potapova, testa di serie numero uno del torneo, che nell’altra semifinale ha battuto Aliaksandra Sasnovich in due set (6-3 7-5 il punteggio).