Tennis, Lucia Bronzetti eliminata a Roma

Serata storta per Lucia Bronzetti che esce al 2° turno negli Internazionali Bnl d’Italia, battuta 6-2, 6-2 dalla tedesca Laura Siegemund. La verucchiese doveva affrontare la ceka Karolina Muchova, testa di serie n.12, che però ha dato forfait un’ora prima del match. E’ stata ripescata come lucky-loser la veterana tedesca, è cambiato lo scenario psicologico per la romagnola che da sfavorita è passata a super favorita e ha pagato la pressione a Roma contro una giocatrice che invece ha giocato un gran match. In pratica non c’è stata partita, la romagnola ha salutato il Foro Italico dopo un’ora di gioco infarcito di errori.